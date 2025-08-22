napoli
video suggerito
video suggerito

Crolla un albero al Parco Mascagna di Napoli, Borrelli: “Verde pubblico sempre più a rischio”

Un grosso albero è caduto al Parco Mascagna di Napoli. Borrelli (AVS): “Il verde pubblico in città sempre più a rischio da carenze manutentive e di controlli”
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Foto Facebook / Francesco Emilio Borrelli
Foto Facebook / Francesco Emilio Borrelli

Crolla un albero al Parco Mascagna di Napoli: lo denuncia il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra (AVS), che spiega: "Dopo lo ‘sbrancamento' della fitolacca di piazza degli Artisti, distaccamento naturale dei rami di questa pianta, la cui propaggine è finita sulla carreggiata per fortuna senza danni per cose o persone, si è registrato un nuovo episodio, stavolta nel perimetro del Parco Mascagna, con la caduta rovinosa di parte di un albero malato nell'area pedonale del parco anche qui, per fortuna, senza danni a cose o persone".

Le immagini dell'albero franato al suolo hanno fatto rapidamente il giro della Rete. Borrelli ha poi spiegato in una nota che "il verde pubblico in città è messo sempre più a rischio da carenze manutentive e di controlli sullo stato delle essenze arboree. Siamo preoccupati da una condizione che non lascia presagire nulla di buono se non si affronta questo problema serio investendo risorse e coinvolgendo professionalità adeguate al patrimonio di verde della città". Sul posto è giunto anche il consigliere di Europa Verde della V Municipalità Rino Nasti, che ha aggiunto: "Lo stato manutentivo del verde pubblico nella V Municipalità è assente da troppo tempo e ora raccogliamo i frutti di questa carenza. Un miracolo che nessuno si sia fatto male. Invece di attendere inutilmente i prossimi eventi simili, chiediamo che si proceda con una convenzione con la Facoltà di Agraria dell'Università Federico II o con l'ordine degli agronomi per monitorare gli alberi del territorio evitando nuovi episodi i cui esiti potrebbe essere nefasti".

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Strage di Ischia: Luongo aveva assoldato un investigatore per monitorare la ex moglie
Grave ma stabile Lyudmyla Velykgolova, unica sopravvissuta
Sangue a Forio d'Ischia, 69enne ammazza compagno e madre dell'ex moglie, poi si uccide
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views