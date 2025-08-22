Crolla un albero al Parco Mascagna di Napoli, Borrelli: “Verde pubblico sempre più a rischio”

Foto Facebook / Francesco Emilio Borrelli

Crolla un albero al Parco Mascagna di Napoli: lo denuncia il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra (AVS), che spiega: "Dopo lo ‘sbrancamento' della fitolacca di piazza degli Artisti, distaccamento naturale dei rami di questa pianta, la cui propaggine è finita sulla carreggiata per fortuna senza danni per cose o persone, si è registrato un nuovo episodio, stavolta nel perimetro del Parco Mascagna, con la caduta rovinosa di parte di un albero malato nell'area pedonale del parco anche qui, per fortuna, senza danni a cose o persone".

Le immagini dell'albero franato al suolo hanno fatto rapidamente il giro della Rete. Borrelli ha poi spiegato in una nota che "il verde pubblico in città è messo sempre più a rischio da carenze manutentive e di controlli sullo stato delle essenze arboree. Siamo preoccupati da una condizione che non lascia presagire nulla di buono se non si affronta questo problema serio investendo risorse e coinvolgendo professionalità adeguate al patrimonio di verde della città". Sul posto è giunto anche il consigliere di Europa Verde della V Municipalità Rino Nasti, che ha aggiunto: "Lo stato manutentivo del verde pubblico nella V Municipalità è assente da troppo tempo e ora raccogliamo i frutti di questa carenza. Un miracolo che nessuno si sia fatto male. Invece di attendere inutilmente i prossimi eventi simili, chiediamo che si proceda con una convenzione con la Facoltà di Agraria dell'Università Federico II o con l'ordine degli agronomi per monitorare gli alberi del territorio evitando nuovi episodi i cui esiti potrebbe essere nefasti".