Crolla pensilina su distributori di gpl e gasolio nell’area di servizio Tre Ponti sull’A30

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi quando la pensilina che sovrasta i distributori di gpl e gasolio all'interno dell'area di servizio Tre Ponti sull'A30 Caserta-Salerno è improvvisamente crollata finendo per colpire accidentalmente anche i distributori sottostanti. Tanta paura tra lavoratori e automobilisti ma, per fortuna, nessun ferito. I vigili del fuoco sono arrivati subito dopo per una messa in sicurezza nell'area. La vicenda è accaduta attorno alle 14 di questo pomeriggio: i pompieri, arrivati dal distaccamento di Marcianise, hanno verificato che l'area fosse sicura e che nessuno fosse coinvolto nell'incidente.

Pare che a causare il crollo sia stato l'urto, probabilmente accidentale, di un autocarro. Rilievi in corso da parte delle forze dell'ordine, che potranno contare anche sulle immagini delle tante telecamere di videosorveglianza presenti nell'area di servizio. Una volta accertato che nessuno fosse rimasto coinvolto nel crollo della pensilina, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'intera area, dal momento che la grossa copertura aveva finito per colpire anche gli stessi distributori di gasolio e di gpl, materiali particolarmente "sensibili" ad agenti esterni. Non si sono registrati particolari disagi alla circolazione, sebbene le molte automobili che quotidianamente transitano lungo il tratto dell'A30 che collega Caserta a Salerno.