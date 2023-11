Crolla parte di un palazzo a Marano: evacuate cinque famiglie Il crollo si è verificato in via Ranucci e ha interessato un edificio fatiscente: in via precauzionale, cinque famiglie che vivono in abitazioni vicine sono state evacuate.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura in via Antonio Ranucci, nel centro di Marano, in provincia di Napoli: qui, parte di un edificio fatiscente è crollata improvvisamente. Il cedimento si è verificato nella notte: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, distaccamento Vomero, che si sono adoperati per mettere in sicurezza l'area e hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare le esatte cause del crollo.

In via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di evacuare cinque famiglie che abitano in edifici attigui a quello parzialmente crollato. "Via Ranucci: dopo un nuovo pericolo di crollo i Vigili del Fuoco hanno disposto lo sgombero di 5 nuclei familiari di abitazioni vicine. Lo sgombero è stato deciso per mancanza di adeguate via di fuga in caso di crollo del fabbricato adiacente di cui a breve predisporremo l’abbattimento. Ringrazio il personale dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale che hanno coordinato le operazioni" ha scritto sui social il sindaco di Marano, Matteo Morra.

Fortunatamente, il crollo, nonostante sia avvenuto a notte fonda, non ha fatto registrare feriti, dal momento che, come detto, l'edificio interessato era fatiscente e disabitato. A causa del pericolo di cedimento che ancora interessa lo stabile, via Ranucci è stata chiusa al traffico.