Crolla la plafoniera del lampione, 17enne in scooter travolto a Castellammare: è grave Un 17enne è stato colpito dalla plafoniera di un lampione mentre percorreva via Dimitri, a Castellammare (Napoli); è stato ricoverato in gravi condizioni, accertamenti in corso della Polizia Municipale.

A cura di Nico Falco

Un 17enne di Santa Maria la Carità è stato ricoverato all'Ospedale del Mare in gravi condizioni: è stato colpito da una plafoniera che si è staccata da un lampione nei pressi del rione Savorito, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il ragazzo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ponticelli in codice rosso, la prognosi è al momento riservata.

Per la ricostruzione dell'incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia Municipale di Castellammare. Il 17enne è stato notato a terra da alcuni passanti in viale Dimitri, la strada che collega il rione Annunziatella col rione Savorito, intorno alle 14 di oggi, 13 gennaio. Lo scooter era accanto, su un fianco. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi, l'ambulanza è ripartita a sirene spiegate verso l'Ospedale del Mare per gli accertamenti del caso volti a definire l'entità delle lesioni.

Secondo le ricostruzioni il ragazzo, che in quei minuti stava tornando a casa da scuola, sarebbe stato colpito dalla plafoniera che si sarebbe staccata proprio nel momento in cui si trovava all'altezza del palo dell'illuminazione. Non si è esclude che l'incidente possa essere stato causato dal maltempo e dalle forti raffiche di vento che nelle scorse ore hanno funestato gran parte della Campania.