Crolla albero al Vomero e distrugge due automobili vicino a piazza Quattro Giornate Un albero è crollato nei pressi di piazza Quattro Giornate, al Vomero; il fusto ha colpito due veicoli, distruggendone uno, ed è finito in parte sulla strada.

A cura di Nico Falco

Un albero è improvvisamente crollato questa sera al Vomero, nella parte collinare di Napoli, abbattendosi su due automobili in sosta; al momento, apprende Fanpage.it, nei veicoli parcheggiati non c'era nessuno e non si registrano feriti. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Gemito e via Zingarelli, nei pressi di piazza Quattro Giornate.

Il tratto è centralissimo: è di fronte all'edificio che ospita la Compagnia Vomero dei Carabinieri, è sulla strada che costeggia i giardini che si trovano davanti allo stadio Collana e a pochi metri c'è la fermata "Quattro Giornate" della metropolitana della Linea 1 di Napoli. Si tratta di una strada principale e frequentatissima del quartiere collinare, dove il traffico nelle ore di punta e nel fine settimana è una costante.

Non appare quindi esagerato dire che questa sera si è sfiorata la tragedia: l'albero ha travolto soltanto le due automobili in sosta ed è finito in parte sulla strada ma, se fosse caduto interamente sulla carreggiata al passaggio dei veicoli, o se avesse colpito dei passanti, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. Uno dei veicoli è stato praticamente distrutto: il peso dell'albero ha piegato il tetto e la pressione ha fatto esplodere i finestrini laterali e il lunotto posteriore.

Ha commentato Clementina Cozzolino, presidente della Municipalità 5 (Vomero, Arenella):

Sono molto preoccupata per la situazione delle alberature sul territorio municipale. Alberature che come accaduto recentemente a Saverio Altamura collassano pur non presentando esternamente problemi particolari.

Il riferimento è all'episodio del 15 giugno scorso, quando un altro grosso albero crollò in via Saverio Altamura e finì di traverso alla carreggiata; anche in quel caso non si registrarono feriti ma i danni furono limitati a quelli alle automobili parcheggiate.