Cristina in coma per un aneurisma, salvata col cesareo la bimba che portava in grembo Dramma a Mugnano (Napoli): una trentenne, incinta al settimo mese, è in coma per un aneurisma; effettuato parto cesareo per far nascere la bambina.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È ricoverata in condizioni critiche nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli Cristina, la 30enne residente a Mugnano di Napoli finita in coma per la rottura di un aneurisma cerebrale; la bimba che portava in grembo è stata fatta nascere con parto cesareo.

La ragazza si era sposata di recente ed era incinta al settimo mese di gravidanza. Aveva accusato un malore che l'aveva portata in pochi minuti a perdere conoscenza; era stata quindi trasportata in ospedale, dove era stata sottoposta agli accertamenti diagnostici che avevano portato alla diagnosi: il coma era stato causato verosimilmente dalla rottura di un aneurisma cerebrale.

I suoi parametri vitali sono attualmente sotto stretto monitoraggio, le prossime ore saranno cruciali. Viste le condizioni della trentenne i sanitari del Santa Maria delle Grazie hanno optato per l'intervento chirurgico, in modo da salvare la bambina. L'operazione è riuscita e, a quanto si apprende, la piccola è in buone condizioni di salute.

A rendere nota la vicenda, Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano: