Un alunno della scuola media "Paolo di Tarso" di Bacoli, in provincia di Napoli, è risultato positivo al coronavirus. Ne ha dato annuncio la stessa scuola media, con una comunicazione ufficiale. In quarantena l'intera classe frequentata dall'alunno, che ha manifestato alcuni sintomi lievi dopo qualche linea di febbre ed era rimasto precauzionalmente a casa. Via invece alla sanificazione dell'istituto scolastico, dopo la quale il plesso riaprirà alle lezioni in presenza.

Si tratta del terzo caso di un giovane studente all'interno di una scuola di Bacoli: in tutta la città ci sono però 14 casi complessivi, di cui due ricoverati in ospedale e dodici in isolamento domiciliare. Tra questi anche un intero nucleo familiare di tre persone. L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, intanto, tra rintracciando tutti i contatti avuti dal giovane studente, ed in particolare insegnanti e studenti venuti in contatto con lui nei giorni precedenti. "L’autorità cittadina competente", spiega la scuola media, "ha ricevuto e dato notizia della positività al tampone di un alunno che ha frequentato un gruppo della classe 1E soltanto il primo giorno di scuola, il 29 settembre 2020. D'intesa con le autorità competenti", prosegue la nota, "sono state avviate le procedure prescritte con l’ASL Napoli 2 Nord. Quindi è stata contestualmente disposta l'immediata sanificazione di tutta la Sede Centrale", spiega l'istituto. Sede centrale che si trova al civico 120 di via Risorgimento. "D'intesa con le summenzionate autorità, in via precauzionale, tutta la classe 1E e i docenti si asterranno dalla frequenza scolastica, in attesa delle indicazioni dell'ASL Napoli 2 Nord nella giornata del 7 ottobre", concludono dall'istituto di Bacoli.