Anche il Comune di Napoli si muove contro gli assembramenti: c'è un'ordinanza, la prima in assoluto sull'argomento, firmata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris che individua 49 tra vie e piazze della città «interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento» per le quali, «laddove le forze deputate all'ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19». Dunque cosa accadrà nel caso di caos? «Interdizione per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private».

Nell'ordinanza si raccomanda infine «a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'uso della mascherina». L'ordinanza di Luigi De Magistris segue di poche ore quella di Vincenzo De Luca che dispone la zona arancione su tutto il territorio campano fino al 24.

L'elenco delle possibili chiusure in caso di caos