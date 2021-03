Lutto nel mondo del giornalismo campano: è morta all'età di 49 anni Valeria D'Esposito. Fatali le complicazioni dovute all'infezione da CoViD-19, che non le hanno lasciato scampo. Casertana, era il volto noto del portale web Visit Campania nonché famosa blogger seguita in tutta Italia. Proprio i suoi articoli dalla Campania avevano fatto conoscere ed apprezzare diverse località e non solo di tutta la regione anche al di fuori dei confini regionali.

Solo lo scorso 15 febbraio, Valeria D'Esposito aveva compiuto 49 anni: nei giorni scorsi, ha contratto il Coronavirus che quest'oggi l'ha uccisa, ennesima vittima di una regione che conta ormai oltre 4.500 morti da inizio pandemia. In tanti, soprattutto amici e follower, l'hanno ricordata in queste ore, dopo che la notizia della sua morte ha iniziato a circolare sul web. "Sono rimasto di sale, eri una bellissima persona, collega in gamba e amabile col tuo bellissimo blog ed una amica", si legge tra i vari post di cordoglio. "Un'altra cicatrice sul mio cuore portata da questo maledetto virus", scrive invece un'altra amica di Valeria D'Esposito. Ma anche nel mondo della ristorazione il commiato è enorme: "Senza Parole. Oggi è venuta mancare, per il maledetto covid, Valeria D'Esposito di Visit Campania. In questi anni", scrive il noto ristorante casertano Pizzeria Doro Gourmet, "era stata tante volte in pizzeria e tante volte ne aveva scritto, in questa foto da noi con tanti suoi colleghi a Santantuono di un anno fa , bionda e sorridente, un abbraccio al marito Mario. E così la dobbiamo ricordare, col sorriso e col racconto delle cose belle della nostra terra", si legge nel post Facebook che accompagna la foto di Valeria D'Esposito all'interno del locale.