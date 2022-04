Covid Campania, oggi 8.161 contagi e 11 morti: bollettino di sabato 23 aprile 2022 Sono 8.161 i nuovi casi positivi al coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: tasso di positività al 22,29% giornaliero. Altri 11 i decessi, 746 i ricoverati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 8.161 i nuovi casi positivi al coronavirus quest'oggi in Campania, a fronte di 36.599 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Il tasso di positività quotidiano è dunque pari al 22,29%, valore ancora una volta molto più alto della media nazionale. Dei nuovi casi positivi, 876 sono risultati positivi a 7.927 tamponi molecolari, mentre gli altri 7.285 sono emersi dalle analisi di 28.672 tamponi antigenici rapidi.

Altri 11 i nuovi decessi legati a Covid-19: di questi, sette nelle ultime 48 ore, ed altri quattro deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Resta alto il numero dei ricoverati: sono 746 le persone nei reparti Covid degli ospedali della Campania, di cui 37 ricoverati in terapia intensiva ed altri 709 in quelli di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto occupati e disponibili su base regionale, come comunicato dalla Regione Campania nel bollettino odierno:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 709

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, nuovi appelli alla prudenza da parte di Vincenzo De Luca: il presidente della Regione Campania torna a parlare anche di mascherina obbligatoria, soprattutto tra i più giovani, al chiuso e anche per chi serve ai tavoli o lavora in cucina nei ristoranti, pizzerie e locali della Campania: "Prudenza altrimenti ci divertiamo due mesi e a ottobre dobbiamo richiudere tutto", ha spiegato De Luca.