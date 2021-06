Ci sono casi di variante Delta del Coronavirus anche nelle città di Napoli e Caserta, tra gli oltre 300 campioni positivi sequenziati questa settimana presso il Tigem di Pozzuoli, che ha concentrato le analisi però soprattutto sull'area a Sud di Napoli. Si tratta della mutazione B.1.617.2 del Covid19, in precedenza chiamata variante indiana, e considerata la più contagiosa al momento in circolazione, che colpisce anche chi è vaccinato, anche se è caratterizzata da un basso tasso di ospedalizzazione. Su 311 campioni positivi studiati, in evidenza ci sono i 45 casi di variante Delta registrati a Torre del Greco, altri 7 a Ercolano, 6 a Volla, 5 ad Agerola e 4 a Portici. Si tratta di un primo sequenziamento, dal quale emergono dati ancora sparsi, dai quali emerge in generale una prevalenza della variante indiana in Campania, ma bisognerà aspettare le prossime settimane per poter coprire meglio e più profondamente tutto il territorio. Un nuovo sequenziamento con altri 400 campioni infatti è stato fatto questa settimana.

Il Tigem, l'Istituto Telethon di genetica e medicina di Pozzuoli diretto da Andrea Ballabio, centro di ricerca altamente specializzato nello studio delle basi genetiche delle malattie, infatti, è impegnato da gennaio nello studio genetico del Coronavirus in Campania, affiancato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dall'Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno). Non si tratta di un sequenziamento di tipo diagnostico, ma di sorveglianza sanitaria settimanale aggiuntiva a quella dell'Istituto Superiore di Sanità. Circa il 50% dei genomi del Covid19 in Italia è sequenziato in Campania.

Questa settimana i campioni sono arrivati principalmente da Napoli Sud (Asl 3) e per questo motivo dal sequenziamento è emersa una prevalenza di casi di Variante Delta in questa zona – quindi non è detto che la variante non stia circolando anche in altre zone della Campania. Al momento non risultano focolai. I 45 casi di Torre del Greco, dal contact tracing, sono risultati essere conseguenza di contagi tra familiari e conoscenti. Un unico mini-cluster è stato individuato in una palestra di Agerola.

I casi positivi alla Variante Delta (B.1.617.2) del Coronavirus in Campania questa settimana (82 su un totale di 311 campioni esaminati):