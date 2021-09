Covid Campania, 301 nuovi contagi e 4 morti: bollettino di martedì 14 settembre In Campania sono 301 i nuovi positivi al coronavirus, emersi dall’analisi di 19.455 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi). Negli ospedali sono ricoverate 339 persone in degenza ordinaria e area non critica e 21 in Terapia Intensiva. Si registrano 4 decessi. I dati nel bollettino di oggi, 14 settembre, diffuso dall’Unità di Crisi regionale.

A cura di Redazione Napoli

Sono 301 i nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 19.455 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi); la percentuale è dell'1,55%, leggermente più bassa di quella della scorsa settimana (di poco superiore al 2%). I dati sono contenuti nel bollettino di oggi, 14 settembre, diramato dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Sale quindi a 451.125 il numero dei casi registrati in regione dall'inizio dell'epidemia, con 7.841 vittime in totale.

Con l'ultimo bollettino si registra il decesso di altre 4 persone, una delle quali morta nelle ultime 48 ore e le altre 3 decedute in precedenza ma registrate soltanto ieri (il bollettino, come sempre, riporta i dati fermi alla mezzanotte precedente al giorno di emissione). Resta stabile la situazione degli ospedali: nelle strutture campane risultano ricoverate 339 persone in area non critica e degenza ordinaria, ovvero 3 in più rispetto all'aggiornamento precedente, su 3.160 posti disponibili; nessuna variazione, invece, in Terapia Intensiva, dove sono occupati 21 dei 656 posti letto tra disponibili e attivabili.

Con l'aggiornamento di oggi il tasso di incidenza settimanale si attesta su 47,1 nuovi contagiati per 100mila abitanti, mentre l'occupazione degli ospedali è dell'8,9% per l'area non critica e del 2,96 per la Terapia Intensiva. Il dato di oggi è praticamente doppio rispetto al numero di contagi del bollettino di ieri (151), ma la variazione dipende dal numero di test effettuati. Ieri, infatti, risultavano soltanto 5.764 tamponi effettuati (di domenica il numero è sempre sensibilmente più basso rispetto agli altri giorni) e nonostante questo la percentuale di positivi registrata era stata del 2,62%.