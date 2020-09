Altri quattro casi di coronavirus a Pozzuoli: li ha comunicato il sindaco Vincenzo Figliolia, dopo averne ricevuto notizia dal dipartimento epidemiologico dell'ASL Napoli 2 Nord. Ai quattro contagi si aggiunge anche un cittadino guarito. In totale, sono 78 le persone attualmente positive nel comune flegreo, mentre da inizio pandemia sono in tutto 197 i cittadini di Pozzuoli che hanno contratto il coronavirus. Di questi, oltre ai 78 ancora oggi positivi, ci sono anche 106 guariti (compreso il caso di queste ore) e 13 decessi.

Pozzuoli si conferma così uno dei comuni non capoluogo della Campania più colpiti da inizio pandemia, e tra quelli napoletani assieme a Torre del Greco, ad arrivare in tripla cifra. Il sindaco Figliolia, comunque, predica calma e getta acqua sul fuoco: "Le tre regole d'oro per contenere i contagi valgono sempre", ha spiegato il primo cittadino flegreo, "distanziamento sociale, indossare la mascherina, lavare frequentemente le mani. Aiutiamoci insieme ad uscirne", ha concluso il sindaco. Lo stesso Figliolia, nei giorni scorsi, aveva già varato un'ordinanza con cui diversificare gli ingressi nelle scuole della parte alta della città, per evitare rischi di affollamenti in strada e di traffico cittadino. Un esperimento che a Pozzuoli era già riuscito lo scorso anno e che sarà ripetuto appunto anche in occasione di quest'anno scolastico 2020/2021 in occasione della riapertura degli istituti scolastici, che avviene con dieci giorni di ritardo rispetto al resto d'Italia, ed in osservanza anche delle normative vigenti anti Covid, che sottolineano l'importanza del distanziamento sociale.