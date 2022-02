Covid, a Napoli città superati i 200mila positivi dall’inizio della pandemia Il bollettino dell’Asl Napoli 1 Centro del 13 febbraio 2022: 262 persone positive sono ricoverate in degenza e 15 in terapia intensiva.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli superati i 200mila positivi al Coronavirus in città dall'inizio della pandemia a febbraio 2020. Il tetto è stato sforato venerdì scorso e attualmente il conteggio ha raggiunto quota 202.460, secondo gli ultimi dati dell'Asl Napoli 1 Centro, nel bollettino pubblicato ieri, domenica 13 febbraio 2022, e aggiornato alla mezzanotte precedente. Attualmente sono 24.639 i contagiati in città, con 784 nuovi positivi su 7030 tamponi (tra molecolari e antigenici) eseguiti nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell'11,15%. Dei nuovi positivi 3 sono stati ricoverati in ospedale e 781 sono in isolamento domiciliare. Non si registrano nuovi decessi. Sono 171.937 i guariti totali, di cui 892 nelle ultime 24 ore. I decessi totali per Covid19 sono 2.572.

I dati dei contagi a Napoli città

Dei 784 nuovi positivi di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro nelle ultime 24 ore, 780 sono asintomatici (99,49%) e 4 sintomatici (0,51%). Dei nuovi contagiati, 662 erano già vaccinati: 48 con prima dose, 412 con seconda dose e 202 con terza dose. A Napoli i positivi dall'inizio della pandemia i positivi sono stati 202.460, di questi 24.639 sono attualmente positivi, di cui 24.362 in isolamento domiciliare, mentre ci sono 262 persone positive ricoverate in degenza e 15 in terapia intensiva. Gli assistiti totali a domicilio dal 26 ottobre 2020 sono stati 5.313: attualmente sono 272.

La situazione negli ospedali