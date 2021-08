Covid: 82enne non vaccinato morto ad Ischia: era nella casa di riposo in cui è scoppiato il focolaio Deceduto uno degli ospiti di una casa di riposo di Ischia nella quale erano stati riscontrati sei casi di positività al Covid. Si tratta di un ultraottantenne. L’uomo non era vaccinato poiché era arrivato nella struttura per anziani dopo la somministrazione di massa del vaccino effettuata dalla Azienda sanitaria locale.

A cura di Redazione Napoli

Foto di repertorio /Lapresse

C'è un morto di Covid tra gli anziani ospiti della casa di riposo Villa Joseph di Casamicciola nell'isola d'Ischia. Si tratta di un uomo di 82 anni, deceduto nell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. L'anziano, originario di Monte di Procida, era ospitato da due mesi nella struttura ed era stato ricoverato in ospedale per altre patologie ma non era vaccinato poiché era arrivato a Villa Joseph dopo la somministrazione di massa del vaccino effettuata dalla Azienda sanitaria locale nella casa di riposo dove si contano attualmente 6 positivi, tutti asintomatici, di cui 4 ospiti e 2 inservienti.

È di pochi giorni fa la notizia di 6 positivi nella casa di riposo ischitana: tre sono ospiti e tre invece dipendenti della struttura. Nei giorni scorsi un ospite di Villa Joseph ricoverato al Rizzoli per altre patologie era risultato positivo al test anti covid facendo scattare l'allarme così che dal 15 agosto si era deciso di bloccare le visite esterne ed il ritorno a casa di tutti gli ospiti. Giovanbattista Castagna, sindaco di Casamicciola, aveva invitato tutti «a vaccinarsi» pur giudicando la situazione sotto controllo.

Sono ora 4 le persone decedute nell'isola per il coronavirus in una settimana: dopo un lungo periodo di assenza di contagi, ad Ischia da fine luglio si e' registrata una impennata dei positivi (arrivati fino a 300), per il 70 % non vaccinati e per la maggior parte giovani sotto i 30 anni. Negli ultimi giorni tuttavia i nuovi contagiati sono in diminuzione mentre aumentano i guariti come comunicato dal sindaco di Ischia Enzo Ferrandino attraverso i suoi canali social.