Costretto a salire in auto e rapinato con una pistola: 5 giovanissimi arrestati ad Afragola, ci sono anche minorenni

Immagine di repertorio

Sono cinque i giovanissimi, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, che sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Afragola, nella provincia di Napoli: sono accusati di sequestro di persona, rapina e porto illegale di arma. Le indagini degli agenti del commissariato di Afragola sono iniziate lo scorso 20 gennaio, quando un giovane del posto è stato sequestrato e rapinato sotto la minaccia di una pistola. Stando a quanto raccontato dal giovane, mentre stava percorrendo corso Enrico De Nicola, ha notato un'auto con a bordo i cinque indagati che, scesi dall'abitacolo, lo hanno inseguito e bloccato in via Vittorio Alfieri: sotto la minaccia di una pistola, i giovani hanno costretto il malcapitato a salire sull'auto e si sono impossessati del suo telefono cellulare.

Il giovane è riuscito a scappare e si è rifugiato in un negozio

Soltanto dopo diversi minuti, approfittando di una sosta dell'auto in via Alcide De Gasperi, il giovane è riuscito a liberarsi, ad uscire dall'auto e a rifugiarsi all'interno di un esercizio commerciale. L'attività investigativa della Polizia di Stato, che si è avvalsa anche della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in strada, ha permesso di identificare i 5 giovanissimi arrestati, che sono stati rintracciati nel Rione Salicelle, complesso di edilizia popolare di Afragola. Ieri, sabato 24 gennaio, all'esito della convalida, quattro di loro sono stati trasferiti in carcere, mentre il quinto è stato sottoposto agli arresti domiciliari.