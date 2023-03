Costanzo Mascia morto a 16 anni di meningite, la conferma dall’autopsia. Domani i funerali L’autopsia ha confermato la causa della morte del 16enne beneventano Costanzo Mascia: è deceduto per meningite. Domani i funerali a Colle Sannita.

A cura di Nico Falco

L'autopsia ha confermato la causa del decesso che era stata ipotizzata per Costanzo Mascia, il 16enne del Beneventano morto il 17 marzo scorso mentre era ricoverato in ospedale con febbre molto alta: ad uccidere lo studente è stata una infezione da meningococco, ovvero una meningite. L'esame è stato svolto nell'ospedale Rummo di Benevento, dove il ragazzo di Colle Sannita era arrivato in condizioni già disperate.

Al termine degli accertamenti la salma è stata liberata dall'autorità giudiziaria per procedere coi funerali, che si terranno domani, 22 marzo, alle 11, nella chiesa della Libera a Colle Sannita. Le prime indicazioni sulla causa della morte erano arrivate dai campioni di sangue prelevati al Pronto Soccorso, l'autopsia ha fatto definitivamente chiarezza. Il sindaco del comune del Beneventano dove viveva il ragazzo, Michele Iapozzuto, aveva emesso una ordinanza ad hoc a seguito del decesso, con cui, "considerato che si tratta di una patologia contagiosa e potenzialmente letale, della quale è necessario prevenire la diffusione", aveva disposto la profilassi sanitaria per i cittadini che avevano avuto contatti stretti col 16enne nei 7 giorni precedenti il 15 marzo 2023, da effettuare presso i propri medici curanti.

Provvedimento analogo era stato adottato dall'Asl di Benevento, che aveva disposto i trattamenti per il medici e personale sanitario del "San Pio – Gaetano Rummo". Il decesso del giovane aveva profondamente colpito la comunità di Colle Sannita e quelle dei comuni limitrofi. Parole di cordoglio e di vicinanza alla famiglia erano arrivate anche dal sindaco di Morcone, Luigi Ciarlo, e dall'omologo di Campolattaro, Simone Paglia.