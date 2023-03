Costanzo muore a 16 anni, scatta l’allarme meningite: ordinanza sanitaria del sindaco Il sindaco di Colle Sannita, Michele Iapozzuto, e l’Asl di Benevento hanno disposto la profilassi antibiotica per tutti i contatti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme meningite a Colle Sannita, in provincia di Benevento, dove venerdì 17 marzo scorso si è registrata la morte improvvisa di un giovane di 16 anni, Costanzo Mascia, ricoverato in ospedale con febbre altissima. Un lutto che ha scosso tutta la comunità del Beneventano e dei comuni limitrofi, che hanno espresso vicinanza alla famiglia. Il sindaco del Comune di Colle Sannita, Michele Iapozzuto, ha emesso un'ordinanza per invitare i contatti stretti del ragazzo a sottoporsi ad una profilassi antibiotica dal loro medico curante. Anche l'Asl di Bevenento ha predisposto la necessaria profilassi antibiotica per i medici ed il personale sanitario dell'Ospedale "San Pio" dove il giovane studente era stato ricoverato.

Cosa prevede l'ordinanza 27 del 18 marzo del sindaco? Il titolo del provvedimento è "ordinanza per sospetto caso di meningite meningococcica":

Il 17 marzo – scrive il primo cittadino – si è verificato il decesso improvviso di un giovane residente nel territorio comunale. Appreso per le vie brevi dalla competente Asl Bn1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Epidemiologia e Prevenzione, che si tratta di un episodio di sospetta meningite meningococcica. Considerato che si tratta di una patologia contagiosa e potenzialmente letale, della quale è necessario prevenire la diffusione. Appreso sempre dalla suddetta Asl, che a tale scopo è necessario che i contatti recenti della vittima effettuino la profilassi più sotto riportata, ordina a chiunque abbia avuto contatti con il giovane di cui in premessa, nei 7 giorni precedenti il 15 marzo 2023, di recarsi presso il proprio medico curante, al fin di concordare la seguente profilassi antibiotica. Rifampicina 600 mg (1 compressa) ogni 12 ore per due giorni oppure Ciproflocaxina 500 mg in una singola dose Qualora si abbiano dei dubbi circa l'identità del giovane è possibile chiedere ulteriori informazioni al sottoscritto.

Comunità in lutto per la morte del 16enne

La morte improvvisa del ragazzo ha sconvolto un'intera comunità ancora sotto choc per la prematura scomparsa di Costanzo. Il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo, e l’amministrazione comunale di Morcone, "si stringono intorno alla comunità di Colle Sannita per la tragica e prematura scomparsa del giovane Costanzo, venuto a mancare in un’età in cui si deve vivere e non morire. Alla famiglia Mascia va il nostro pensiero ed esprimiamo i nostri profondi sentimenti di vicinanza e cordoglio".

Mentre il sindaco del Comune di Campolattaro scrive: "La morte improvvisa del ragazzo ha comunque sconvolto un'intera comunità ancora sotto choc per la prematura scomparsa di Costanzo".