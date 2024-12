video suggerito

Cos'è la piastra caduta dal balcone a Napoli sulla testa di una 43enne: la donna è in pericolo di vita La 43enne ferita in Neurochirurgia al Cardarelli. Indagata una donna che era sul balcone. La scena del crollo ripresa dalle telecamere. Le indagini sulla lastra caduta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Rischia la vita la donna di 43 anni colpita alla testa da una lastra di metallo, di mezzo metro di lunghezza, caduta dal secondo piano di un balcone in piazza Garibaldi a Napoli. L'incidente è avvenuto ieri, martedì 3 dicembre 2024, attorno alle ore 14,05, a quanto apprende Fanpage.it. Il pesante pezzo di metallo sarebbe precipitato dal balcone al secondo piano di un palazzo, tra il civico 47 e 49, sul lato del Bar Mexico, nei pressi di Corso Novara, vicino alla Stazione Centrale. L'ipotesi più accreditata, al momento, è che possa essersi trattato di un incidente. La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere in piazza. Nel video si vede un balcone che si apre e la lastra che cade.

Le indagini sulla lastra precipitata a Napoli

La 43enne di origine georgiana stava camminando in strada, quando è stata centrata in pieno. L'impatto è stato molto violento e le ha procurato una consistente perdita ematica alla testa. Subito soccorsa dai presenti e dalla Polizia Locale dell'Unità Operativa San Lorenzo, la vittima è stata immediatamente trasportata in ambulanza del 118 presso l'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverata nel Reparto di Neurochirurgia in prognosi riservata. I medici che la hanno in cura ritengono, a quanto apprende Fanpage.it, che la situazione sia "stabile, ma il quadro clinico complesso". A preoccupare l'ematoma che sembrerebbe di difficile assorbimento. Sussisterebbe, al momento, il pericolo di vita. La paziente è costantemente monitorata e non si esclude la possibilità di un intervento chirurgico nelle prossime ore.

Cosa è l'oggetto caduto a piazza Garibaldi

Ma cos'è la lastra metallica caduta a piazza Garibaldi? Si tratta di un pezzo metallico piatto, a forma trapezoidale, lungo circa 50 centimetri e alto una 30ina di cm, che è stato sottoposto a sequestro penale dalle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una lastra di supporto di un condizionatore. Probabilmente era posizionata a terra, ad incasso, poggiata all'interno del balcone. L'ipotesi più accreditata al momento per gli investigatori è che si sia trattato di un incidente. Dai video delle telecamere della piazza si vedrebbe un balcone che si apre e il pezzo di metallo che vola via giù dalla ringhiera. La Polizia Locale ha identificato una donna, di origine ucraina, che era nell'appartamento individuato. Indagine per lesioni colpose.