Cosa fare a Napoli a San Valentino 2022, gli eventi romantici per la festa degli innamorati

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tanti gli eventi in programma per San Valentino a Napoli: tra il caratteristico giro in zattera nella Galleria Borbonica a quelli organizzati in città da Palazzo San Giacomo, tanti gli eventi ai quali gli innamorati potranno partecipare. Anche il Comune ha voluto organizzare quest'anno diversi eventi, divisi nelle varie municipalità, che si aggiungono a quelli tradizionali come i tour nel Centro Storico.

Tour Napoli in Love

Appuntamento con il mistero e con l'amore per il Tour Napoli in Love, dove si potranno rivisitare in otto tappe i luoghi dell'amore del Centro Storico di Napoli. I prezzi partono da 15 euro, con il tour che inizia lunedì 14 febbraio alle 19.30 con partenza in via Duomo. Tra le offerte, anche il menu che comprende una cena, nel Cuore di Napoli. Tutti i dettagli sono disponibili a questo indirizzo.

Tour in zattera alla Galleria Borbonica

Non manca il tradizionale tour romantico sulla zattera nella Galleria Borbonica. Lunedì 14 febbraio alle 19 ed alle 21 i due appuntamenti, per un giro da 1 ora e 30 minuti circa. Costo fisso di 20 euro per il tour sulla zattera che porterà attraverso le falde acquifere di Napoli e nelle viscere della città. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.

Gli eventi del Comune di Napoli

Diversi gli eventi organizzati dal comune di Napoli nelle dieci municipalità che la compongono. Tutti gli eventi si svolgeranno il 14 febbraio, nei luoghi e negli orari presenti nel programma: i tour avranno una durata variabile da 60 a 90 minuti. Questo l'elenco dei singoli eventi, suddivisi per Municipalità, diffusi dal Comune di Napoli: