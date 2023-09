Corteo al Vomero per chiedere il “diritto alla città”: presente anche De Magistris Manifestazione al Vomero promossa da 25 sigle per il “diritto alla città”: presenti sigle della galassia di sinistra ambientalista, c’era anche De Magistris.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Centinaia di persone oggi in strada a Napoli per una manifestazione definita "multi-vertenza": ben 25 le sigle promotrici del corteo partenopeo. C'era chi manifestava per la difesa del servizio sanitario nazionale e quelle in favore della mobilità sostenibile, ma anche chi sosteneva il diritto all'acqua pubblica e chi alle politiche di sostegno al reddito. Tutti appartenenti, insomma, alle sigle della galassia di sinistra ambientalista, alle quali si sono aggiunti alcuni militanti dei centri sociali partenopei e l'Unione Sindacale di Base, nonché gruppi di cittadini come i "No Box", che soprattutto al Vomero protestano contro la realizzazione di nuovi parcheggi interrati. Tra gli altri temi affrontati dal corteo "multi vertenza" anche l'accesso gratuito alle spiagge cittadine e il recupero delle periferie, soprattutto quelle orientali del capoluogo partenopeo. Presente anche l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, oggi portavoce di Unione Popolare.

"Oggi pomeriggio, insieme alla rete sociale No ai Box interrati al Vomero e numerosi comitati e associazioni abbiamo partecipato al corteo che da piazza degli Artisti ha raggiunto piazza Medaglie d’Oro", fa sapere in una nota Potere al Popolo, "Dal No alla costruzione dei parcheggi interrati al Vomero, all’oppozione all’impianto GNL a San Giovanni, passando per Bagnoli, vogliamo opporci alle speculazioni dei privati, per restituire Napoli ai cittadini e alle cittadine". La manifestazione, che si è tenuta proprio nel quartiere collinare con la partecipazione di diverse centinaia di persone, si è svolta tranquillamente incontrando anche molti applausi da parte dei passanti.