Corteo a Napoli per Vittorio Parziale, morto per un malore al Pronto Soccorso del Pellegrini Gli amici e i parenti di Vittorio Parziale hanno organizzato un corteo per “chiedere giustizia” per il 29enne, che ritengono deceduto per malasanità.

A cura di Nico Falco

Vittorio Parziale

Un corteo si terrà oggi per chiedere "giustizia per Vittorio Parziale", il 29enne deceduto mentre era al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli, dove si era recato per un malore. L'iniziativa, organizzata dagli amici del giovane, partirà da vico Solitaria al Pallonetto per raggiungere la Prefettura, dove ci sarà una conferenza stampa. Sul decesso del 29enne è stata aperta un'inchiesta, secondo i familiari si sarebbe trattato di un caso di malasanità.

Le circostanze della morte non sono state ancora chiarite. La famiglia nei giorni scorsi aveva affermato che il giovane sarebbe stato dimesso dopo la visita al Pronto Soccorso con una diagnosi di indigestione, e avrebbe avvertito poco dopo il malore che gli è stato fatale. Fonti qualificate spiegano a Fanpage.it che il giovane, arrivato al Pronto Soccorso con dolori alla parte superiore dell'addome, sarebbe stato sottoposto ad elettrocardiogramma, che sarebbe risultato normale; successivamente, in attesa dell'esito degli esami degli enzimi, Parziale sarebbe uscito a fumare e sarebbe tornato poco dopo dicendo di sentirsi di nuovo male; gli sarebbero stati applicati a quel punto gli elettrodi per un nuovo Ecg ma il giovane sarebbe andato in arresto cardiaco; subito intubato, nonostante le manovre rianimative sarebbe deceduto poco dopo.

Gli organizzatori del corteo hanno diffuso un appello: