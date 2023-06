Vietati i funerali di Vittorio Parziale, il 29enne morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale La Questura di Napoli ha vietato i funerali per Vittorio Parziale, il 29enne deceduto per un malore subito dopo essere stato dimesso dall’ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Vittorio Parziale

Non ci saranno funerali pubblici per Vittorio Parziale, il giovane di 29 anni morto a causa di un malore subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale Pellegrini di Napoli: il questore partenopeo Alessandro Giuliano ha infatti disposto il divieto che si svolgano i funerali pubblici. La salma del 29enne si trova ancora nel nosocomio napoletano in attesa che si venga effettuata l'autopsia.

Aperta una inchiesta sulla morte di Vittorio Parziale

I familiari del 29enne, dopo il decesso, hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine. Venerdì 16 giugno Vittorio Parziale si era presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, nel cuore di Napoli: lamentava un forte mal di stomaco e dolori al petto e a un braccio. Dopo essere stato visitato, i sanitari del nosocomio gli avevano diagnosticato una cattiva digestione. Il giovane, però, non ha fatto in tempo ad allontanarsi: è morto subito dopo, probabilmente stroncato da un infarto.

Alcuni parenti del 29enne hanno aggredito i poliziotti in ospedale

Quando la notizia della morte di Vittorio Parziale si è diffusa, alcuni amici e parenti si sono precipitati in ospedale, facendo registrare momenti di tensione. Due di loro, infatti, si sono scagliati contro gli agenti della Polizia di Stato, nel frattempo intervenuti sul posto: i due hanno minacciato i poliziotti e hanno colpito alcune volanti con dei pugni; per questo, un 53enne e un 31enne sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.