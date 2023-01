Corso Vittorio Emanuele, sarà riasfaltato il tratto tra piazza Cariati e Piedigrotta entro maggio Lavori per 1 milione in vista del Giro d’Italia. Il restyling riguarderà l’altra metà della strada non rifatta nel 2018, ma che era stata riasfaltata nel 2013.

Sarà riasfaltato Corso Vittorio Emanuele a Napoli, nel tratto che va da piazzetta Cariati a Piedigrotta. I lavori costeranno 1.150.000 euro e saranno conclusi prima di maggio, in tempo per il Giro d'Italia 2023. Si tratta dell'altra metà del Corso non riqualificata nel 2018 – il restyling precedente interessava infatti piazza Mazzini-piazzetta Cariati. Lo stesso tratto che sarà rifatto adesso era stato asfaltato 10 anni fa, in occasione del Giro d'Italia 2013.

Il Comune di Napoli, con la delibera 483 del 2 dicembre scorso ha approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria del Corso Vittorio Emanuele, tra piazzetta Cariati e piazza Piedigrotta. I lavori rientrano nell'ambito delle attività di manutenzione stradale in vista del Giro d'Italia 2023.

Le strade dove passerà il Giro d'Italia a Napoli a maggio 2023

La carovana rosa, infatti, arriverà a Napoli il 12 maggio prossimo. La partenza sarà da piazza del Plebiscito e passerà all'andata per le seguenti strade:

via Cesario Console, via Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Vespucci, via Volta, via Reggia di Portici, via Gianturco, via Ferraris, via Argine.

Al ritorno invece, il tragitto passa per:

via delle Repubbliche MArinare, via Ferraris, via Gianturco, via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Acton, via Nazario Sauro, via Partenope, via Caracciolo.

Le strade che saranno rifatte entro maggio

La Città Metropolitana ha stanziato 10 milioni di euro per rifare le strade, sia quelle interessate dal giro che quelle vicine, utilizzate per raggiungere i luoghi dell'evento. Ecco di seguito l'elenco delle strade che saranno rifatte: