Corse sotto costa e in luoghi vietati, 100 barche multate nel Golfo di Napoli: 1 su 3 non è in regola Oltre 350 le imbarcazioni controllate dalle forze dell’ordine nel fine settimana. Una su tre non era in regola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Corse sotto costa e navigazione in zone non consentite, ma anche ancoraggi illegali nelle aree dell'area marina protetta e patenti nautiche scadute. Raffica di multe alle imbarcazioni nel Golfo di Napoli, durante una vasta operazione di controllo eseguita dalle forze dell'ordine nell'ultimo weekend del 15 e 16 giugno. Impegnato sul territorio personale della Capitaneria di Porto, che ha eseguito circa 270 controlli, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana. Nella rete dei controlli ci finiscono oltre 350 imbarcazioni e natanti. Tra questi, 100 sono stati sanzionati per vari motivi. In pratica, quasi uno su tre.

La decisione del Prefetto dopo la morte di Cristina, travolta sul kayak

I controlli sono stati disposti per ordine della Prefettura di Napoli, guidata dal prefetto Michele di Bari, che la scorsa settimana ha presieduto un Comitato per l'Ordine pubblico proprio sul tema della sicurezza a mare. Un problema sempre attenzionato dalle forze dell'ordine, in particolare con l'approssimarsi dell'estate, che arriva dopo l'incidente avvenuto domenica 9 giugno, nel quale ha perso la vita la 30enne Cristina Frazzica, travolta da una imbarcazione mentre navigava tranquillamente su un kayak al largo di Posillipo.

Diverse imbarcazioni sono state sanzionate per essere state sorprese a navigare dove non potevano, in particolare troppo sotto costa. La norma ordinariamente prevede una distanza minima, per le barche a motore, di circa 200 metri dalle coste sabbiose e 100 metri da quelle rocciose. In base alle zone, però, questi limiti possono essere aumentati.

Raffica di controlli nel weekend

Nei controlli eseguiti nell'ultimo fine settimana, sono stati controllati 2 cantieri nautici, 353 tra natanti e imbarcazioni, di cui 100 sanzionati per violazione del Codice della Navigazione nonché 496 persone, di cui 35 sottoposte anche a test etilometrici. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane continuerà l'intensa attività messa in campo, con un ampio dispiegamento di tutte le Forze impegnate sulle vie del mare, al fine di verificare il rispetto della normativa di riferimento e garantire la sicurezza di bagnanti, diportisti e sportivi.