Corsa contro il tempo per smontare il mega-palco del Teatro San Carlo in piazza del Plebiscito, al termine del programma dei concerti lirici all'aperto di quest'estate. L'ultimo spettacolo della kermesse è fissato per sabato 17 luglio, con la seconda replica del Trovatore. Ma il 22 e 23 luglio al Palazzo Reale di Napoli si svolgerà il vertice G20 dell'Ambiente sul Clima e per motivi di sicurezza tutta l'area dovrà essere sgombra da strutture. La Questura di Napoli ha concesso solo 48 ore di tempo per liberare l'area, che il 19 luglio sera dovrà essere sgombra dalle strutture.

Vertice in Prefettura sulla sicurezza

Oggi, il Prefetto di Napoli Marco Valentini ha insediato la cabina di regia che dovrà coordinare l' organizzazione degli incontri internazionali previsti a Napoli ed a Sorrento, tra luglio ed ottobre nel quadro della presidenza italiana del G20 . Alla riunione hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell'ordine e i rappresentanti di enti ed istituzioni locali. Le prossime riunioni saranno settimanali.

Dalla prossima settimana ridotto il cantiere Linea 6

Ad annunciare il G20 tra ministri su clima ed energia a Napoli il 22 luglio prossimo era stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il 13 maggio scorso, al termine di un incontro a Roma con l'inviato Usa per il clima John Kerry. Intanto, a partire dalla prossima settimana, il cantiere di Piazza Plebiscito per la realizzazione della camera di ventilazione della metropolitana Linea 6 sarà ridotto. Sarà così resa fruibile la parte alta della piazza, dal lato del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola. I lavori proseguiranno con le ultime attività di montaggio degli impianti di ventilazione e la realizzazione delle finiture.

Stasera l'anteprima della Carmen

Si terrà questa sera l'anteprima della Carmen di Georges Bizet riservata a medici e infermieri che aprirà la seconda edizione di Regione Lirica, manifestazione del Teatro di San Carlo in Piazza del Plebiscito sostenuta dalla Regione Campania.