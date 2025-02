video suggerito

Corruzione e immigrazione clandestina, 36 arresti tra Napoli, Caserta e Salerno Smantellata una associazione che sfruttava in modo fraudolento i decreti flusso ed emersione dal 2020; sequestrate anche somme di denaro ritenute provento di attività illecita.

A cura di Nico Falco

A partire dal 2020 avrebbero sfruttato in modo fraudolento i decreti flussi ed emersione, favorendo l'immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari approfittando delle norme con cui vengono fissate le quote di ingresso per motivi di lavoro (subordinato stagionale e non stagionale e autonomo): con questa accusa sono state sottoposte agli arresti domiciliari 36 persone, indagate anche per corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio.

L'ordinanza è stata firmata dal gip del Tribunale di Salerno; ad eseguire il provvedimento, dalle prime ore di oggi, 3 febbraio, i Carabinieri per la Tutela del Lavoro con la collaborazione della Guardia di Finanza di Salerno e col supporto dell'Arma Territoriale, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno; gli indagati risiedono tra le province di Napoli, Caserta e Salerno. Contestualmente è in esecuzione un decreto di sequestro preventivo di denaro ritenuto provento di attività illecita.