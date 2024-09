video suggerito

Corrado Finale e l'amico investiti dopo una lite: 20enne fermato per omicidio volontario Il 20enne che si è costituito ai carabinieri di Marano (Napoli) è stato fermato per omicidio volontario e tentato omicidio: avrebbe travolto lo scooter di proposito.

A cura di Nico Falco

La vittima, Corrado Finale

Non si sarebbe trattato di un incidente, il giovane alla guida dell'automobile li avrebbe investiti di proposito: è la pista che stanno seguendo gli inquirenti per la morte del 20enne Corrado Finale e per il ferimento dell'amico, U. G., 19 anni, ricoverato con diverse fratture; ieri in tarda serata è scattato il fermo per il ventenne, che si era presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato: le accuse sono di omicidio volontario e di tentato omicidio.

Finale e l'amico sono stati travolti intorno alle 5.30 di ieri in via Del Mare, a Marano di Napoli, all'altezza del civico 57. Sono stati accompagnati nell'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli, dove il 20enne è deceduto dopo vari tentativi di rianimazione; il 19enne, anche lui rimasto gravemente ferito, è stato dichiarato fuori pericolo di vita, i medici hanno stilato una prognosi di 30 giorni per fratture varie. Il corpo del ragazzo è stato sequestrato, così come lo scooter.

In tarda mattinata l'investitore, un ventenne di Marano, si è consegnato ai carabinieri. È stato ascoltato a lungo dal pm di turno della Procura di Napoli Nord, al termine dell'interrogatorio è scattato il fermo. Non per omicidio stradale, ma per omicidio volontario: è infatti emerso che i tre si conoscevano e che c'era stata qualche giorno fa una lite tra l'investitore e il 19enne rimasto ferito; secondo l'ipotesi della Procura il ragazzo avrebbe riconosciuto i due in strada e li avrebbe inseguiti e travolti volontariamente.