Corpo carbonizzato trovato in un’auto in fiamme a Caserta, è di un novantenne I carabinieri stanno indagando sul decesso di un anziano, trovato senza vita nella sua automobile tra Caserta e San Nicola la Strada. Disposta l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cadavere di un uomo di circa 90 anni è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, 5 gennaio, a Caserta, in località Lo Uttaro, al confine con San Nicola la Strada; il corpo, carbonizzato, si trovava all'interno di un'automobile in fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sono in corso le procedure per l'identificazione e per la ricostruzione; la salma, dopo i rilievi del caso, è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Caserta per l'autopsia.

Il ritrovamento intorno alle 11.30, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio e, durante le fasi di spegnimento, si sono resi conto della persona all'interno ormai senza vita. Il decesso risalirebbe, con tutta probabilità, a pochi minuti prima. Una volta identificata la vittima, i militari rintracceranno i familiari per ricostruire le ultime ore dell'anziano e cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal guasto della vettura, che potrebbe avere preso fuoco per un problema all'impianto meccanico o elettrico imprigionando la vittima nell'abitacolo, a quella del gesto volontario.