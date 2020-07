Un caso di Coronavirus si è registrato oggi sull'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli: una donna è risultata positiva alla Covid-19. Si tratta di una cittadina dominicana, ma residente da tempo nel Comune di Forio di Ischia, che da quanto si apprende era appena tornata da Livigno, in provincia di Sondrio, in Lombardia. La donna aveva manifestato i sintomi tipici della malattia, a tal punto che era stato necessario ricoverarla all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Qui, visti i sintomi, la donna è stata sottoposta al test sierologico per individuare la presenza del Coronavirus, che ha dato esito positivo: per questo, i sanitari del nosocomio isolano hanno deciso di trasferirla sulla terraferma, all'ospedale Cotugno di Napoli; il trasporto è stato effettuato grazie all'idroambulanza CP 454 della Guardia Costiera di Procida. Quattro famigliari della donna, invece, da quanto si apprende si trovano in isolamento domiciliare a scopo precauzionale.

Coronavirus, la situazione a Napoli e in Campania

Negli ultimi 4 giorni, a Napoli, sono stati sei i nuovi contagi da Coronavirus, come reso noto quest'oggi nel consueto aggiornamento del venerdì della Regione Campania. Negli ultimi 4 giorni, inoltre, nel capoluogo campano si è registrato anche un decesso: sono 143 in totale dall'inizio della pandemia. A Napoli restano ancora 19 casi attivi, su 1.025 che si sono registrati in totale. Per quanto riguarda l'intero territorio regionale, come reso noto nel bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore si sono registrati 12 nuovi casi. In Campania si è registrato anche un decesso: non accadeva da settimane.