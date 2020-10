Sono 120 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Caserta in 24 ore, su 1218 tamponi analizzati. I positivi totali sono così passati da 2.780 a 2.900. Con un deceduto e 11 guariti. Questi i numeri diffusi dall'Asl di Caserta nell'ultimo bollettino diffuso in merito alla pandemia del Covid19 aggiornato al 13 ottobre 2020. Dei 2900 contagiati dall'inizio della pandemia, i guariti totali sono 1.367, i deceduti 56, i positivi attuali 1477, in maggioranza in isolamento fiduciario a casa, seguiti dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Caserta.

Marcianise e San Cipriano d'Aversa i comuni più colpiti

Il Comune più colpito al momento è Marcianise, con 114 positivi attivi, 6 decessi, 173 casi totali dall'inizio della pandemia, e 53 guariti. Seguito da San Cipriano d'Aversa con 92 attualmente positivi, 139 toitali, 46 guariti e 1 decesso. Quindi, Castel Volturno con 84 positivi attuali, 1330 totali, 43 guariti e 3 decessi, Casal di Principe 81 positivi attuali, 123 totali, 40 guariti e 2 decessi, Caserta città con 75 positivi attuali, 188 totali, 112 guariti e 1 decesso, Villa Literno con 75 attualmente positivi, 99 dall'inizio della pandemia, e 24 decessi e Aversa con 74 positivi attuali, 219 totali, 141 guariti e 4 decessi. Il 21 settembre scorso, secondo i dati dell'Asl, in provincia di Caserta si erano superati i 1.500 positivi al Coronavirus dall'inizio della pandemia lo scorso marzo. In meno di un mese, i contagiati dal Covid19 sono quasi raddoppiati, arrivando adesso a sfiorare quota 3mila. Quasi 1.900 nuovi casi si sono registrati dall'inizio di settembre a oggi, un'impennata dovuta soprattutto agli screening messi in atto dalla Regione Campania a tappeto sui rientri dalle vacanze. La maggioranza dei nuovi positivi è asintomatica.