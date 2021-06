Il bollettino ordinario di oggi, domenica 20 giugno 2021 per la Campania riferisce di 82 nuovi positivi al Coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 12.550. Tre i morti, stando ai dati diramati dal ministero della Salute.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23 (tre gli ingressi del giorno in terapia intensiva)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 287 (nove in meno rispetto al bollettino di ieri)

* Posti letto Covid e Offerta privata.

I casi per provincia

A livello provinciale, a Napoli sono stati registrati 49 nuovi casi di Covid-19, a Salerno 19, a Caserta e a Benevento i nuovi casi sono stati 3 mentre ad Avellino sono stati sette i nuovi positivi. Intanto la Campania si prepara al passaggio in zona bianca: da domani, lunedì 21 giugno, la regione sarà inserita nella fascia con meno restrizioni così come tutto il resto d'Italia, a parte la Valle d'Aosta (unica regione a restare finora in zona gialla). Anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) aveva rettificato la sua mappa sull'incidenza del Covid e il tasso di contagi in Europa: la Campania è stata inserita fra le regioni con il minimo rischio per Covid.