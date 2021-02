Sono 1.274 i nuovi contagi di coronavirus in Campania (di cui 161 casi identificati da test antigenici rapidi), con 13.691 tamponi analizzati (di cui 3.607 antigenici) nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano, che si riferisce ai dati di ieri fino alla mezzanotte. Il giorno prima, i nuovi contagi erano stati 1.189 (record per il 2021) su circa 9.555 tamponi analizzati dai laboratori della Campania. Il tasso di positività scende dal 12,44% al 9,31%.

Complessivamente, tra i 1.274 nuovi positivi sono compresi anche 161 casi identificati da testa antigenici rapidi, mentre tra i positivi emersi dai tamponi molecolari si contano 1.061 asintomatici e 52 sintomatici, sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare, con un totale di 13.691 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 24 morti per CoViD-19, di cui 13 deceduti nelle ultime 48 ore, 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri, per un totale di 3.928 morti complessivi da inizio pandemia. I guariti del giorno sono 1.625, con il numero totale dei guariti che raggiunge quota 165.335 casi totali. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, ci sono stati 234.596 casi totali di Coronavirus in Campania (di cui 2.333 scoperti tramite test antigenici), con 2.568.721 tamponi analizzati (di cui 47.333 antigenici).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 112

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.540

** Posti letto Covid e Offerta privata.