Coppia in vacanza a Napoli, ma nella stanza hanno 11 carte di credito e 5 dispositivi Pos: denunciati

Insieme alla coppia è stato denunciato l’amministratore di una società nel Salernitano, a cui era collegato uno dei Pos. I tre avevano un accordo: denaro in cambio di transazioni sul conto corrente.
A cura di Valerio Papadia
Curiosa, e dai contorni ancora poco chiari, la storia emersa dai controlli effettuati nel quartiere Poggioreale, a Napoli, dai carabinieri della locale compagnia: i militari dell'Arma hanno denunciato una coppia – un uomo rumeno di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine e una donna irlandese di 25 anni, incensurata – trovati in possesso di svariate carte di credito e dispositivi Pos, nonché l'amministratore di una società del Salernitano, a cui uno dei Pos era collegato. I carabinieri, durante controlli in strada, hanno intimato l'alt alla coppia: i due sono stati trovati in possesso di 2.700 euro in contanti e di 11 carte di credito.

La coppia e l'imprenditore avevano un accordo: denaro in cambio di transazioni sul conto

Ai carabinieri, il 45enne e la 25enne hanno raccontato di essere in vacanza a Napoli, ma i militari hanno voluto vederci chiaro e hanno deciso di perquisire il loro alloggio, sito in via vicinale Galeoncello. Nella stanza, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 5 dispostivi per i pagamenti Pos e 4 smartphone; dei Pos, soltanto uno era intestato a un'azienda di Roccadaspide, nella provincia di Salerno. I successivi accertamenti hanno rivelato che l'amministratore della società aveva stretto un accordo con la coppia: denaro in cambio di transazioni sul conto corrente; non è ancora chiaro, però, come i due intendessero mettere in pratica l'accordo. Al termine dei controlli, i tre sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per riciclaggio in concorso; le indagini vanno avanti per fare piena luce sulla vicenda.

Cronaca
