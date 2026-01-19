Copenaghen-Napoli, in Danimarca omaggio alla cultura partenopea: c’è il caffè sospeso

Immagine di repertorio

Un caffè sospeso per i tifosi napoletani che si stanno recando a Copenaghen, in Danimarca, per seguire il match in programma martedì 20 gennaio alle 21 nella capitale danese. L'idea è diventata subito virale, e diversi bar della capitale nordeuropea hanno già aderito. In un periodo storico in cui la Danimarca si trova sotto "minaccia" degli Stati Uniti d'America, interessati a prendere il controllo della Groenlandia, i tifosi napoletani troveranno dunque tutt'altra accoglienza nella capitale danese, nata come borgo di pescatori vichingo e divenuta nei secoli un centro nevralgico del commercio europeo. Caffè sospeso che, tradotto in termini pratici, consiste nel pagare un caffè "extra" per chi viene dopo al bar: una pratica che dunque permetterà ai napoletani di usufruire di caffè "omaggio" nei bar che aderiscono all'iniziativa.

"La nostra cultura del caffè sospeso arriva nella capitale danese", fa sapere l'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli presieduto da Teresa Armato, che spiega saranno "cinquecento caffè offerti ai tifosi che seguiranno la squadra in trasferta per il match Champions di domani". L'Assessorato ha fatto sapere anche quali siano i bar che aderiscono all'iniziativa dell'accoglienza, ideata da FC Copenaghen e da Wonderful Copenaghen, ente del turismo danese: Bottega Estadio, Lido, Minas Kaffebar, Sonny e Sonny Frederikbar. "Arriva al bancone indossando una maglia o una sciarpa del Napoli. Dalle 12:00 alle 16:00!", fanno sapere da Palazzo San Giacomo.

Peraltro, le due storie di Napoli e Copenaghen sono anche intrecciate da altri rapporti: se Napoli venerava la figura mitologica della Sirena, Copenaghen è famosa per la Sirenetta, fiaba di fine Ottocento dello scrittore danese Hans Christian Andersen, poi divenuta "immortale" grazie al film d'animazione della Disney. Inoltre, il Reame del Sud Italia, così com'era chiamato il Regno di Sicilia prima e di Napoli dopo, fu fondato da Re Ruggero d'Altavilla, nobile normanno di discendenza danese, che attorno all'Anno Mille avevano "riunificato" tutti i ducati del Sud in un unico regno. Una "fratellanza", dunque, di lontanissime origini storiche.