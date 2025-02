video suggerito

Controlli della Polizia Municipale a Napoli: due cani denutriti e in stato di abbandono trovati a Secondigliano In campo a Napoli, in diversi quartieri, i controlli della Polizia Municipale. A Secondigliano, periferia Nord di Napoli, gli agenti hanno trovato due cani in stato di abbandono.

A cura di Valerio Papadia

La Polizia Municipale di Napoli ha messo in campo numerosi controlli in diversi quartieri della città. A Secondigliano, periferia settentrionale del capoluogo campano, gli agenti hanno trovato due cani denutriti, in stato di abbandono; la proprietaria, in difficoltà e destinataria di un provvedimento di sfratto esecutivo, non era in grado di occuparsene. Pertanto i poliziotti, con il supporto dei veterinari dell'Asl Napoli 1 Centro, hanno provveduto ad applicare il microchip – obbligatorio per legge – a uno degli animali e hanno adottato tutte le misure igienico-sanitarie per il benessere dei due cani. Gli agenti procederanno anche a verificare eventuali forme di sostegno e assistenza per la donna.

I controlli hanno riguardato anche il quartiere Chiaia. In particolare, in piazza Amedeo, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuati controlli in strada, verificando al regolarità di 20 veicoli e procedendo al ritiro di 3 patenti di guida; sono state inoltre contestate 11 violazioni del Codice della strada per mancanza di documentazione, guida senza cintura di sicurezza e uso di dispositivi elettronici durante la guida. Controlli anche in centro, tra via Medina, via Diaz e via Monteoliveto; gli agenti hanno proceduto a 3 sequestri amministrativi, 3 fermi amministrativi e 5 patenti ritirate.