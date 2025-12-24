napoli
Controlli alla Vigilia di Natale, a Giugliano sequestrati mille chili di cibo in pessimo stato

Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli a tutela dei consumatori a Giugliano: in un negozio scoperti alimenti in pessimo stato di conservazione, lavoratori in nero e manufatti abusivi; disposta la chiusura.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Oggi, alla Vigilia di Natale, l'attenzione delle forze dell'ordine, volta alla contrasto dell'illegalità e alla tutela della salute dei consumatori, è più alta che mai. Ecco perché a Giugliano, popolosa città dell'hinterland settentrionale di Napoli, gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca della Polizia di Stato, unitamente a quelli della Polizia Municipale, al personale di Enel e dell'Asl Napoli 2 Nord (competente sul territorio) hanno controllato un negozio in città, scoprendo numerose irregolarità.

Lavoratori in nero e manufatto abusivo

Nella fattispecie, nel corso dell'ispezione, gli operatori hanno riscontrato la presenza di una tonnellata (mille chilogrammi) di prodotti alimentari in pessimo stato di conservazione: il cibo è stato sequestrato. Inoltre, nell'esercizio commerciale erano presenti due lavoratori non in regola, mentre è stata accertata la costruzione di un manufatto abusivo, adibito a veranda.

Proprietario denunciato e negozio chiuso

Pertanto, al termine dell'attività di controllo, gli agenti di polizia hanno proceduto a denunciare il proprietario del negozio alla competente Autorità Giudiziaria per commercializzazione di sostanze alimentari non conformi alle normative igienico-sanitarie e per abusi edilizi; l'uomo ha ricevuto anche sanzioni pecuniarie che ammontano, complessivamente, a 18mila euro. Infine, è stata disposta la chiusura dell'attività commerciale.

