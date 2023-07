Contatore manomesso nella pizzeria di Errico Porzio: lui si difende ma parte lo sfottò sul web Il contatore di uno dei locali di Errico Porzio era stato manomesso. Il pizzaiolo, denunciato, si dice innocente ma sono già partiti gli sfottò sul Web.

"Chi di social ferisce…", verrebbe da dire. E così anche Errico Porzio, noto per il suo lavoro di pizzaiolo e forse ancora di più come personaggio web, sta facendo i conti con il il lato negativo del successo, quello degli sfottò: da ieri, quando ha iniziato a circolare la notizia della denuncia per il contatore manomesso nella sua pizzeria del Rione Traiano, non si contano più i meme e le vignette che lo prendono in giro, usando proprio le frasi tipiche dei video che l'hanno reso famoso.

Il contatore elettrico manomesso con un magnete

La denuncia era arrivata durante un controllo nel locale del quartiere Soccavo, nella periferia Ovest di Napoli: i tecnici avevano appurato che il contatore dell'energia elettrica era stato manomesso. In sostanza, riferiscono fonti della Questura a Fanpage.it, durante gli accertamenti, effettuati insieme a personale Enel, è stato scoperto che era stato posizionato un magnete, usando quindi una delle tecniche classiche per alterare la registrazione dei consumi e, di conseguenza, abbassare le bollette.

Il locale in questione è quello che l'imprenditore ha rilevato circa quattro anni fa con un fitto d'azienda e che prima ospitava un bar, e che si trova proprio accanto alla storica pizzeria di via Cornelia dei Gracchi. Al quotidiano Cronache di Napoli, che ha anticipato la notizia, Porzio ha detto di non sapere della manomissione e che questa risalirebbe alla precedente gestione; secondo la sua versione il contatore sarebbe stato aperto e poi richiuso con delle saldature ma non ci sarebbe in ogni caso alterazione dei consumi.

Denunciato Errico Porzio, lo sfottò sui social

Il pizzaiolo ha fatto sapere di avere già dato incarico ad un avvocato per dimostrare la propria estraneità. Intanto, le reazioni sul web non si sono certo fatto attendere. Tralasciando gli insulti, che purtroppo non mancano mai sulla Rete, c'è chi ironizza prendendo in prestito le frasi che Porzio usa nei suoi video su Tiktok, come "E certo che te la faccio, vieni appresso a me", tipica di quando un utente gli chiede la preparazione di una pizza particolare. Slogan che, per l'occasione, è diventato: "E certo che te lo manometto, vieni appresso a me!".