in foto: Consiglia Benducci

Ci sono 8 indagati per la morte di Consiglia Benducci, la donna di 40 anni residente a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, morta lo scorso 19 maggio. La donna aveva cominciato ad accusare problemi, secondo la denuncia presentata dai famigliari, in seguito a un intervento chirurgico alla tiroide al quale si era sottoposta in una clinica dell'area Vesuviana: ricoverata poi all'Ospedale del Mare di Napoli in seguito a una crisi respiratoria, la 40enne è morta, come detto, lo scorso 19 maggio. La Procura di Napoli, che dopo la denuncia della famiglia di Consiglia aveva aperto una inchiesta, ha iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, 8 persone: per loro, gli inquirenti ipotizzano la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Dopo la morte della 40enne e dopo la denuncia presentata dal legale della famiglia, l'avvocato Marialaura Masi, la polizia giudiziaria ha acquisito la cartella clinica. Nei giorni scorsi, inoltre, gli inquirenti hanno ascoltato i parenti e il medico curante di Consiglia Benducci, come persone informate sui fatti; inoltre, sono stati acquisiti anche tutti gli esami ai quali la 40enne si è sottoposta dopo l'intervento chirurgico alla tiroide.

Il calvario di Consiglia Benducci inizia a cavallo tra l'aprile e il maggio scorso. Il 29 aprile, la 40enne si sottopone all'operazione alla tiroide in una clinica del Vesuviano. Tornata a casa, qualche giorno dopo l'intervento la donna comincia ad accusare i primi malori e, con il passare dei giorni, le sue condizioni di salute peggiorano sempre più. La mattina del 18 maggio, Consiglia è in preda a una grave crisi respiratoria: ricoverata d'urgenza all'Ospedale del Mare, a Ponticelli, periferia Est di Napoli, la donna muore purtroppo il giorno seguente, il 19 maggio.