Conor McGregor fa impazzire Napoli: allenamento al Maradona e vacanze napoletane

Conor McGregor. Foto / Instagram

Conor McGregor da giorni ormai si trova a Napoli in vacanza, e la sua presenza non è affatto passata inosservata. "The Notorious", soprannome dato al campione irlandese di arti marziali miste, si è anche allenato allo Stadio Diego Armando Maradona assieme ai figli, memore di un passato (da giovanissimo) come calciatore. Immagini che hanno fatto subito il giro della Rete, con McGregor che non si è tirato indietro ed anzi ha sfoderato anche una maglietta del Napoli, di cui sembrerebbe anche essere simpatizzante: calcisticamente parlando, non ha mai nascosto però il tifo per il Celtic di Glasgow e per il Manchester United.

Ma McGregor si è lasciato andare anche a festeggiamenti assieme a tifosi e passanti occasionali: in un video pubblicato da Nino D'Angelo, lo si vede a petto nudo mentre balla e canta intonando anche cori per il Calcio Napoli. E i tifosi, hanno subito ricambiato, con abbracci e foto ricordo, circondati dalle possenti guardie del corpo del campione irlandese, originario di Dublino e che appena un mese fa ha compiuto 37 anni.