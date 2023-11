Conferenza mondiale Unesco a Napoli 27-29 novembre, piano traffico da via Duomo a piazza Plebiscito Napoli blindata per l’arrivo dei ministri e delle delegazioni dei 200 Stati membri dell’Unesco. Metal detector a Palazzo Reale. Il piano traffico per via Duomo, via Carbonara e piazza del Plebiscito.

Napoli blindata per la tre giorni della Conferenza Internazionale UNESCO “Cultural Heritage in the 21st Century”, con la presenza di circa 200 delegati e ministri da tutto il mondo. Questa mattina l'inaugurazione a Palazzo Reale con il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, il Direttore Aggiunto dell’UNESCO Ernesto Ottone Ramirez, e il Sindaco Gaetano Manfredi. Per i tre giorni dell'evento, da lunedì 27 a mercoledì 29 novembre, il Comune di Napoli ha disposto un apposito piano di viabilità, che coinvolgerà, oltre a piazza del Plebiscito e piazza Trieste e Trento, anche diverse strade del centro storico cittadino, da via Duomo a via Carbonara, a piazza Nicola Amore.

Napoli blindata per l'arrivo dei ministri degli Stati membri Unesco

Il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla Questura di Napoli è imponente, con decine di agenti a presidio del Palazzo Reale, dove sono stati installati i metal detector all'ingresso di piazza del Plebiscito. Ma cosa prevede il piano traffico del Comune?

