Le condizioni di Federico Salvatore sono stabili. Il cantante colpito da emorragia cerebrale Sono stabili nella loro gravità le condizioni di Federico Salvatore, il popolare cantante napoletano colpito da emorragia cerebrale nei giorni scorsi. Centinaia i messaggi di sostegno. Fra loro quelli di Tony Tammaro, Peppe Iodice, Luca Sepe, Clementino, Andrea Sannino, Tommaso Primo, Ivan Granatino, Erminio Sinni, Ida Rendano.

A cura di Redazione Napoli

Sono stabili nella loro gravità, le condizioni mediche del cantante napoletano Federico Salvatore, ricoverato da domenica 10 ottobre nella terapia intensiva dell'Ospedale del Mare di Ponticelli, Napoli, in seguito ad una emorragia cerebrale. Non trapela altro né dalla famiglia né dall'entourage medico che lo tiene in cura.

Del ricovero del popolare artista 62enne, sposato, quattro figli, residente a Portici, si è saputo soltanto alcuni giorni fa; dopo la diffusione della notizia era stata la moglie Flavia D'Alessio con una nota a spiegare la situazione attuale del marito:

Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici.

L'affetto dei fan e del mondo dello spettacolo

Non si è fatta attendere, attraverso i social network, da Facebook a Instagram, l'ondata di affetto dei suoi estimatori. Fra loro anche molti nomi dello spettacolo napoletano. Fra loro Tony Tammaro, Peppe Iodice, Luca Sepe, Clementino, Andrea Sannino, Tommaso Primo, Ivan Granatino, Erminio Sinni, Ida Rendano.

Salvatore avrebbe dovuto pubblicare il suo nuovo disco, «Azz… 25 anni dopo», che sarebbe dovuto uscire il 17 settembre, giorno del suo 62esimo compleanno, ma aveva poi annunciato il cambio di data sui social. Il disco, affiancato ad una miniserie pubblicata sul suo canale ufficiale YouTube, celebra i 25 anni del disco che, nel 1995, guadagnò due platini con 700mila copie vendute.