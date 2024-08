Condannato, esce dal Tribunale di Napoli e ruba il furgone della Polizia Municipale Un 44enne è stato denunciato per aver rubato un veicolo della Polizia Locale; il furto davanti al Tribunale, dove l’uomo si trovava per sostenere un processo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Un frame del video diffuso su TikTok dall'account "Tonybellebuon"

Uno scooter insegue un furgone della Polizia Locale lungo via Gianturco, a Napoli, il passeggero scende, spalanca la portiera e fa uscire il guidatore. Non ha la divisa, anzi, ha un paio di pantaloncini corti. E, questo è chiaro dalle immagini di pochi istanti dopo, non è un poliziotto: viene allontanato dal veicolo e ammanettato. Scena ripresa da un automobilista con un telefonino e pubblicata su TikTok, che mostra la parte finale di un furto e del successivo inseguimento. Quell'uomo, un pregiudicato di San Giovanni a Teduccio, aveva rubato il Doblò della Polizia Locale, si era infilato nell'abitacolo ed era scappato. Assurdo? Il retroscena lo è di più.

Il furto davanti al Tribunale di Napoli

Nella mattinata del 23 luglio, ricostruisce Fanpage.it grazie a fonti qualificate, il 44enne era al Tribunale di Napoli per un processo per direttissima. Il giorno prima era stato arrestato nell'Ospedale del Mare dalla Polizia di Stato per lesioni personali, oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: dopo avere inveito contro gli addetti alla vigilanza aveva aggredito i poliziotti.

Dopo la sentenza, incassata una condanna a 6 mesi con la condizionale, aveva lasciato la struttura e si era si era imbattuto nella pattuglia della Locale (Unità Operativa San Lorenzo, guidata dal maggiore Gaetano Frattini), impegnata nei servizi di sicurezza per la Procura, che si stava occupando di prelevare un'automobile.

Ruba un furgone della Municipale, il video

E in quei momenti, probabilmente complice l'effetto di stupefacenti, deve essergli venuta l'idea. Uno degli agenti era accanto al veicolo da rimuovere, l'altro era a fianco al furgone. Lui rapidamente si è infilato nell'abitacolo ed ha accelerato. Un poliziotto l'ha inseguito a piedi, dovendo arrendersi dopo poche decine di metri, l'altro ha invece fermato uno scooter di passaggio e si è fatto accompagnare.

La fuga è finita all'altezza della rotonda di via Gianturco dove, per via del traffico congestionato, come spesso accade in quel tratto, e con il poliziotto in scooter che lo tallonava, il pregiudicato è stato bloccato. È stato portato negli uffici della Locale ed è stato avvisato il magistrato di turno; in evidente stato di alterazione, si è calmato soltanto parecchie ore dopo, intorno alle 19. Alla fine è arrivata la denuncia a piede libero per furto. Il video, inizialmente pubblicato dall'account TikTok "Tonybellebuon", è stato rilanciato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.