Concorso per spazzini: candidati da Milano e dall’estero per un posto a Napoli Ben 77 candidati arrivano dalla Lombardia, 61 dall’Emilia Romagna e 52 dalla Toscana, ma ce ne sono anche dall’estero e dal Südtirol.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le prove scritte del concorso Asìa (12/09/2022)

Candidati anche dall'estero e dal Nord Italia al concorso di Asìa per fare lo spazzino a Napoli. Ben 26.114 domande per i 500 posti a tempo indeterminato messi a bando dall'azienda dell'igiene urbana, di proprietà del Comune. Le prove scritte sono partite questa mattina alle ore 8,00. Proseguiranno fino al 30 settembre, al ritmo di tre sessioni al giorno. La maggior parte dei candidati arriva ovviamente dalla Campania: 25.627, e da Napoli in particolare (24.402), ma ce ne sono centinaia che tentano anche dal Nord Italia: 77 addirittura dalla Lombardia, più della vicina Calabria che ne conta 35, 61 dall'Emilia Romagna, 52 dalla Toscana, 21 dal Veneto, 8 dal Friuli Venezia Giulia e 4 dal Tentino Alto Adige/Südtirol. Senza contare Liguria e Piemonte.

Sono 1232 i laureati che vogliono fare lo spazzino

Tra le province campane dopo Napoli, che la fa da padrone, la seconda provincia con più candidati è Caserta (895), seguono Salerno (170), Avellino (99) e Benevento (61). Un lavoro, quello dell'operatore ecologico, per il quale si candidano anche tante donne: ben 4.520 a fronte di 21.594 uomini. Per quanto riguarda i titoli di studio, 1.232 candidati hanno il diploma di laurea, 10.445 quello delle superiori e 14.431 si fermano alla licenza media. Relativamente alle fasce d'età, invece, prevalgono i 30-49enni (14.411), seguiti dai 18-29 anni (8.972) e gli over 50 anni (2.731).

Se si vanno ad analizzare i dati dei titoli di studio per fascia di età, poi, si scopre che tra i 18-29enni, 4.055 hanno il diploma di scuola media, 4.438 quello superiore, e 478 sono laureati. Tra i 30-49enni, 8.329 hanno la licenza media, 5.384 quella superiore, 695 sono laureati. Tra gli over 50 anni prevalgono i diplomati di scuola media 2.047, 623 hanno la maturità, e 59 la laurea.