Concorso Eav 2024, assunzioni di 25 laureati a tempo indeterminato: tutte le figure ricercate Il presidente Eav, Umberto De Gregorio, spiega a Fanpage.it a chi è rivolto il bando. Tutte le figure ricercate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

L'Eav, società partecipata della mobilità della Regione Campania, assume 25 laureati a tempo indeterminato. Si cercano numerose figure professionali da inquadrare nell'organico aziendale. "Il bando pubblico – spiega il presidente Eav, Umberto De Gregorio, a Fanpage.it – sarà pubblicato tra qualche giorno. A chi è rivolto? A persone che abbiano competenze in materia di investimenti. Stiamo parlando di professionalità qualificate, non di profili bassi, che saranno assunte con contratto a tempo indeterminato".

Le figure ricercate dall'Eav

Entro la fine del 2024, ci sarà, quindi, una selezione pubblica, tramite bando, per reclutare il nuovo personale dell'Eav, che sarà assunto con contratti a tempo pieno e indeterminato. L'azienda, che gestisce importanti linee ferroviarie in Campania, come la Circumvesuviana, la Cumana e la Funivia del Monte Faito, oltre a numerose linee bus, ha spiegato anche quali sono le principali figure ricercate, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social:

EAV informa che è in corso di pubblicazione il Bando per la selezione di 25 laureati (Architettura, Ingegneria, Economia e Giurisprudenza) da assumere a tempo indeterminato nell’ambito degli investimenti che EAV gestisce come stazione appaltante. Il Bando sarà prossimamente pubblicato sul BURC della Regione Campania e sui canali web di EAV

Requisiti e prove del concorso Eav 2024

Il concorso pubblico dell'Eav si terrà nel 2024. Il bando pubblico sarà pubblicato nei prossimi giorni. All'interno saranno poi dettagliati tutti i requisiti richiesti per partecipare alla selezione e verranno rese note anche le prove di esame che bisognerà superare per vincere il concorso.