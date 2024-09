video suggerito

Concorso Comune Napoli 2024 per 130 assunzioni, le date di tutte le prove pre-selettive e scritte È ufficiale il calendario delle prove pre-selettive e scritte del concorso del Comune di Napoli per 130 assunzioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono venerdì 20 settembre le prove del Concorso del Comune di Napoli per assumere 130 dipendenti, diplomati e laureati, con contratti a tempo indeterminato e determinato. Le prove-preselettive, a quanto apprende Fanpage.it, si terranno dal 20 al 26 settembre. Le prove scritte dal 27 settembre al 1 ottobre. I test si terranno alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. I candidati sono 12mila. I primi a salire sui banchi saranno gli aspiranti agenti della Polizia Municipale: 2.138 candidati per 8 posti messi a bando. Le prove inizieranno alle ore 8,00. Sono previste tre sessioni al giorno. I candidati sono stati divisi in base ai cognomi. L'orario fa riferimento all'apertura dei varchi di accesso. La prova avrà inizio 60 minuti dopo. Seguiranno poi le prove per le altre figure ricercate.

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 50 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, e avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento e della conoscenza delle materie previste per la prova scritta. Al termine della prova preselettiva sarà ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a 15 volte il numero dei posti messi a concorso per il relativo codice di concorso, oltre gli eventuali ex-aequo. Il giorno dell'esame, i candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta della presentazione della domanda. Il luogo delle prove non è stato ancora stabilito, ma potrebbe trattarsi, come avvenuto in passato, della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta.

Le prove pre-selettive per ogni figura richiesta

Le prove-preselettive degli agenti di Polizia Locale (B2_POL/C_2024_TD), inizieranno alle ore 8,00 del 20 settembre. Sono previste tre sessioni al giorno (ore 8,00, 12,00, 16,00). Seguiranno, il 23 settembre, gli istruttori tecnici (A1_TEC/C_2024_TI) per i quali sono arrivate 2.369 domande per 50 posti. Dal 24 al 26 settembre toccherà agli istruttori amministrativi (B1_AMM/C_2024_TD): 5.241 domande per 27 posti. Il 26 settembre, alle 16,30, si terrà il test per funzionario tecnico (B5_TEC/D_2024_TD) per tutti i candidati: 680 domande per 8 posti.

Le date delle prove scritte

Le prove scritte partiranno il 27 settembre. I primi saranno gli istruttori tecnici (B3_TEC/C_2024_TD) alle ore 8,30: 338 domande per 5 posti. Gli agenti di Polizia Locale (B2_POL/C_2024_TD) alle 12,30. I funzionari economico-finanziari (B4_FIN/D_2024_TD) alle ore 16,00: 352 candidati per 2 posti.

Gli assistenti sociali (B6_ASS/D_2024_TD) sosterranno le prove il 30 settembre alle 8,30: 635 candidati per 30 posti. I funzionari tecnici (B5_TEC/D_2024_TD) alle 12,30. Gli istruttori amministrativi (B1_AMM/C_2024_TD) il 1 ottobre dalle 8,30. Gli istruttori tecnici (A1_TEC/C_2024_TI) alle 12,30.