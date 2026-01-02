Concorso Asl Napoli 3 Sud per assumere 15 amministrativi a tempo indeterminato: basta il diploma

Immagine di repertorio

Al via il concorso pubblico dell'Asl Napoli 3 Sud per assumere 15 dipendenti amministrativi a tempo indeterminato. Per partecipare alla selezione, basta il diploma di scuola superiore. La figura ricercata è quella degli assistenti amministrativi. C'è tempo fino a lunedì 5 gennaio, alle ore 24,00, per presentare la domanda, che va fatta solo online, attraverso l'apposito portale. Il bando di concorso arriva a seguito della deliberazione 1200 del 05/09/2025, modificata con delibera n. 1296 del 25/09/2025. I neo-assunti saranno inquadrati secondo il CCNL Area Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.

I requisiti per partecipare al concorso amministrativi Asl Napoli 3

Ma quali sono i requisiti per partecipare? Accanto a quelli generici, bisognerà possedere anche quelli specifici, come il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (percorso di studi che si conclude con un esame di maturità che apre l'accesso agli studi universitari). Il titolo conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per presentazione delle domande di partecipazione, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (dichiarare, a pena di esclusione, gli estremi del Decreto Ministeriale riconoscimento).

Come fare domanda per il bando

Le domande di partecipazione al concorso pubblico possono essere presentate solo tramite procedura telematica entro lunedì 5 gennaio 2026. La modalità di compilazione richiede di essere letta attentamente e di eseguire tutti i passaggi, affinché possa andare a buon fine.

il link per presentare domanda per il concorso amministrativi 2026 Asl Napoli 3 Sud

Prima di presentare la domanda, bisognerà registrarsi sul portale, inserire correttamente l'email e seguire passo per passo la procedura indicata.

La valutazione per titoli e la prova pre-selettiva

Il concorso prevede una valutazione dei titoli e le prove di esame. Possibile anche una prova pre-selettiva, a seconda del numero dei candidati. Quest'ultima avverrà tramite la somministrazione di test a risposta multipla sugli argomenti della prova scritta, pratica e

orale. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati collocati nella graduatoria entro i primi 1000 posti (oltre gli ex aequo). I candidati che hanno presentato correttamente la domanda online е ammessi alla procedura saranno convocati a sostenere l'eventuale preselezione.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a. 30 punti per la prova scritta;

b. 20 punti per la prova pratica;

c. 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera punti 15;

2) titoli accademici e di studio punti 4;

3) pubblicazioni e titoli scientifici 4;

4) curriculum formativo e professionale punti 7.

Le prove di esame scritte, pratiche e orali

Le prove di esame consisteranno in:

Prova scritta : Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti gli ambiti di competenza.

: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti gli ambiti di competenza. Prova Pratica : Predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla pratica professionale del profilo professionale messo a concorso con particolare riferimento agli atti ed alle funzioni specifici di ASL e AO. In relazione al numero dei candidati, la commissione esaminatrice ha la facoltà di stabilire che la prova pratica sia espletata tramite quesiti a risposta sintetica e/o multipla.

: Predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla pratica professionale del profilo professionale messo a concorso con particolare riferimento agli atti ed alle funzioni specifici di ASL e AO. In relazione al numero dei candidati, la commissione esaminatrice ha la facoltà di stabilire che la prova pratica sia espletata tramite quesiti a risposta sintetica e/o multipla. Prova orale; colloquio vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nell'ambito della prova sarà altresì accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la conoscenza della Lingua Inglese.

Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l'esclusione dalle prove successive e quindi dalla procedura concorsuale.

Quali sono le materie da studiare

Di seguito le materie sulle quali bisognerà prepararsi:

Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

Il procedimento amministrativo, l'atto amministrativo;

Elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;

Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale;

Organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Sanitarie Ospedaliere, AO Universitarie Integrate ed IRCCS;

Il rapporto di lavoro del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;

Diritti e doveri, incompatibilità, responsabilità del pubblico dipendente;

Principi generali in tema di documentazione amministrativa, accesso agli atti, trasparenza, anticorruzione, privacy;

Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, Elementi di contabilità pubblica con particolare riferimento alle norme del codice degli appalti.

Per avere maggiori informazioni e per eventuali modifiche al programma di studio, è consigliabile consultare il sito dell'Asl Napoli 3 Sud.