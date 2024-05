video suggerito

Concorso Asl Napoli 3 Sud 2024, 15 assunzioni di diplomati a tempo indeterminato Concorso pubblico per assumere 15 assistenti amministrativi all’Asl Napoli 3 Sud. Domande entro il 20 giugno: come candidarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Concorso pubblico per assumere 15 assistenti amministrativi all'Asl Napoli 3 Sud. Basta il diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) per partecipare. Le domande devono essere inoltrate, solo online e con lo Spid, entro il 20 giugno 2024. Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato. Non sono previsti limiti di età per partecipare al bando. Per vincere il concorso bisognerà superare una serie di test: una prova scritta, pratica, orale. Anche i titoli posseduti faranno punteggio. Sarà stilata una graduatoria.

Requisiti e prove d'esame

Oltre ai requisiti generali che si devono possedere, come per tutti i concorsi pubblici, bisognerà avere anche il diploma di scuola secondaria superiore. Le prove d'esame e i titoli avranno un punteggio massimo di 30: 30 punti per i titoli (15 punti per i titoli di carriera, 4 punti per titoli accademici e di studio, 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici, 7 punti per il curriculum formativo e professionale), 70 punti per le prove d'esame (30 punti per la prova scritta, 20 punti rispettivamente per la prova pratica e orale).

La prova scritta prevede lo svolgimento di un tema o quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti agli ambiti di competenza.

La Prova pratica verterà sulla predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla pratica professionale del profilo professionale messo a concorso con particolare riferimento agli atti e alle funzioni specifici di Asl e AO. La commissione potrebbe stabilire che la prova pratica sia espletata tramite quesiti a risposta sintetica o multipla.

La prova orale sarà un colloquio vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferite. Sarà accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la conoscenza della lingua inglese.

La domanda deve essere presentata entro le ore 24,00 del 20 giugno 2024.

Il link per fare domanda per il concorso di assistente amministrativo Asl Napoli 3 Sud

Le materie d'esame:

Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

Il procedimento amministrativo, l’atto amministrativo;

Elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;

Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale;

Organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Sanitarie Ospedaliere, AO Universitarie Integrate ed IRCCS;

Il rapporto di lavoro del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;

Diritti e doveri, incompatibilità, responsabilità del pubblico dipendente;

Principi generali in tema di documentazione amministrativa, accesso agli atti, trasparenza, anticorruzione, privacy;

Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, Elementi di contabilità pubblica con particolare riferimento alle norme del codice degli appalti.