Concorso Asia Napoli, voti e correzione prove scritte: ecco come consultarli Asìa ha pubblicato i risultati delle prove scritte del concorso per assumere 500 operatori ecologici. Il link per consultare il proprio test.

A cura di Pierluigi Frattasi

Asìa, l'azienda dell'igiene urbana di Napoli, ha pubblicato i risultati delle prove scritte del concorso per assumere 500 operatori ecologici che si è tenuto a settembre alla Mostra d'Oltremare. Ciascuno dei quasi 20mila candidati che ha partecipato alle selezioni può prendere visione del dettaglio della propria prova di esame, sia le domande che le risposte, accedendo alla stessa piattaforma che è stata utilizzata per inoltrare la domanda di partecipazione. In questo modo, potrà verificare tutte le risposte che ha dato al test, con il relativo punteggio conseguito.

Sono 19.216 candidati che hanno partecipato al concorsone Asìa per assumere spazzini a tempo indeterminato, su 26.121 iscritti. Di questi, alla fine delle prove sono risultati idonei in 3.898, in pratica il 20% dei candidati ha superato la prova e sarà inserito nella graduatoria degli idonei, che resterà valida per 3 anni – salvo altre proroghe – e che potrebbe scorrere per ulteriori assunzioni. I primi 200 saranno assunti a partire dal 1 gennaio 2023.

Come consultare l'esito della prova scritta

Asìa ha comunicato che:

È possibile, per tutti i candidati, prendere visione del dettaglio della propria prova di esame (domande e risposte), accedendo alla piattaforma che è stata utilizzata per inoltrare la domanda di partecipazione inserendo il proprio Codice Fiscale e la password. Nel caso in cui i candidati avessero dimenticato la password di accesso possono attivare la procedura di Recupero password, seguendo le istruzioni indicate nella piattaforma. Scegliendo la pagina "Gestione Domande", nell'area "Le mie domande" è presente il "Numero domanda" della domanda "inviata" e la colonna "azioni". Scegliendo l'azione "Fascicolo del candidato", si accede ad una pagina dove è possibile consultare il proprio voto e scaricare il il pdf della propria prova di esame, che contiene il dettaglio delle 50 domande assegnate e le eventuali risposte scelte dal candidato.

Asìa ha anche pubblicato l'elenco che riporta in modo sintetico, per ciascun candidato, se la prova di esame è stata SUPERATA (in base al punteggio conseguito). Per consultarlo, il candidato deve essere in possesso del Numero Domanda oppure del Codice Personale.

Il Numero Domanda è noto a tutti i candidati che hanno acceduto alla piattaforma per redigere la domanda di partecipazione e per visualizzare anche il pdf della prova di esame, ed è sempre visibile, in tutti i documenti che negli ultimi mesi sono stati stampati, per varie ragioni. Il Codice Personale, è riscontrabile all’interno della busta dei codici, che ogni candidato ha ricevuto durante la sessione di esame."

il link per accedere alla piattaforma del concorso Asìa