Concorso Asìa 2022 per 650 assunzioni, bando rinviato a lunedì 27 giugno L’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso: “Bando pubblicato lunedì”. Poi online i quiz per esercitarsi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rinviata a lunedì 27 giugno la pubblicazione del bando Asìa per 650 assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2022-24. Il concorso, al quale si potrà accedere con la licenza media inferiore, è il primo bandito dall'azienda dell'igiene urbana del Comune di Napoli. La pubblicazione dell'avviso pubblico, con i requisiti e le prove d'esame, era attesa entro il 25 giugno. Ma è slittata a dopo il weekend, per le ultime limature, come conferma a Fanpage.it l'assessore all'Ambiente Paolo Mancuso: "Il bando sarà pubblicato lunedì".

I profili e i requisiti richiesti

Saranno 350 i posti messi a bando per quest'anno, mentre le altre assunzioni arriveranno con lo scorrimento delle graduatorie. L'assemblea dei soci ha approvato la delibera nella giornata del 16 giugno scorso. C'è molta attesa per conoscere i dettagli del concorso, in particolare sui requisiti di accesso. Il concorso mette in palio 650 posti a tempo indeterminato, di questi, però, circa 250 dovrebbero essere riservati a giovani sotto i 29 anni, tramite contratti di apprendistato da trasformare al termine dei 3 anni in tempo indeterminato, altri 200 posti saranno riservati ai lavoratori ex Cub, e 200 posti saranno liberi. Non è escluso che possano esserci dei punti aggiuntivi riconosciuti a chi ha svolto lavoro interinale presso Asìa.

Le prove alla Mostra d'Oltremare

Le prove si terranno alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta in estate. Saranno precedute, molto probabilmente, da una prova pre-selettiva con domande a risposta multipla. Asìa pubblicherà tra la fine di giugno e l'inizio di luglio le banche dati con le simulazioni dei quiz. Tra gli argomenti, a quanto appreso da Fanpage.it, ci saranno i doveri del lavoratore, regole e normative ambientali. I test dovrebbero prevedere 50 domande a risposta multipla. Gli elaborati di esame saranno abbinati a ciascun candidato in maniera anonima, in modo da garantire l'imparzialità della correzione.